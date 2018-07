Pista da Imigrantes segue interditada e sem previsão

Segundo o coronel da Polícia Militar Newton Michelazzo, a vítima tentava sair do carro, auxiliada por um homem, quando foi atingida no peito por um tronco, sendo, depois, arrastada pela enxurrada de lama. O corpo foi encontrado sob um carro.

O diretor-superintendente da concessionária Ecovias, José Carlos Cassaniga, disse esperar que a pista norte da Imigrantes possa ser liberada ainda durante o fim de semana. Ele afirmou também que a forte chuva que caiu nessa sexta, na região da Serra do Mar - 183,4 milímetros acumulados das 7h às 19h - provocou o deslizamento de terra, pedras e troncos. A média diária para o mês na área, informou a Ecovias, é de 30 milímetros de chuva.

Outros quatro pontos da Via Anchieta também registraram bloqueios. Na sexta, a estrada chegou a ficar totalmente bloqueada nos dois sentidos. Neste sábado, a subida para a capital ocorria só pela pista norte da Anchieta, mas já está liberada.

O secretário Abreu Filho afirmou que a concessionária Ecovias pode ser multada, caso sejam constatadas irregularidades na forma como a empresa agiu. "Eles (Ecovias) têm cumprido com a obrigação. Agora, as punições existem, estão no contrato."

A concessionária afirmou que pagará indenização a todas as vítimas envolvidas no acidente. Os 23 carros e a carreta que foram atingidos e arrastados pelos destroços no km 52 da Imigrantes já foram retirados do local e levados para um pátio. Equipes da Ecovias ainda limpavam a área do deslizamento.

O trânsito era ruim no fim da manhã deste sábado na descida para o litoral ainda no trecho de planalto. Na Anchieta também havia lentidão rumo à Baixada Santista do km 36 ao 40.