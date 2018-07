Pista da Marginal do Tietê é liberada após acidente A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que as duas faixas da pista expressa da Marginal do Tietê, em São Paulo, onde ocorreu um acidente cerca de cem metros antes da Ponte Vila Guilherme, sentido Castelo Branco, foram liberadas por volta das 10 horas. No entanto, ainda há congestionamento no local: de 7,8 quilômetros na pista expressa e de 5,7 quilômetros, na local.