Pista da Marginal do Tietê ficará fechada na madrugada

O trecho bloqueado será o de 500 metros antes da Ponte da Freguesia do Ó até 500 metros após a Ponte do Rio Tamanduateí. A ação vai desta terça-feira até o dia 5 de outubro. Os motoristas, de acordo com a CET, poderão utilizar como alternativa a pista local da Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna.

O bloqueio é necessário para a execução das obras de ampliação da Marginal, com 23 quilômetros de pistas de cada lado da via, criação de três novas faixas em cada sentido, além de três viadutos e a construção de quatro novas pontes (Complexo Bandeiras, Cruzeiro do Sul, Tatuapé e Complexo Dutra/Castelo Branco), a fim de melhorar a fluidez das vias local e expressa.