Pista da morte: mais polêmica e novos acidentes

TENSÃO NA PLATEIA - Os canadenses Rush e Brown sofrem acidente e são observados de perto pelo público

A pista do Whistler Sliding Center, tristemente célebre por causa do acidente fatal sofrido pelo atleta georgiano Nodar Kumaritashvili, no dia 12, provocou vários outros acidentes no fim de semana, desta vez no bobsled (espécie de trenó), e entrou de vez para a pauta das discussões e da polêmica nos Jogos de Inverno de Vancouver.

Alguns atletas, como a britânica Paula Walker, uma das que se acidentaram na pista, disse que a queda foi erro seu, e não por causa de falhas na pista. A belga Elfje Willemsen, por outro lado, afirmou que "não se pode abusar da velocidade ali, pois a pista se torna ainda mais perigosa". A americana Shauna Rohbock, especialista em bobsled, concorda. "Aquela pista é estupidamente rápida e pode gerar velocidades muito perigosas para os competidores."

A dupla canadense, formada por Lyndon Rush e Lascelles Brown, perdeu o controle de seu trenó na pista de Whistler, mas ninguém se machucou. O suíço Juerg Egger chegou a ser atendido por médicos após capotar com seu trenó. Também atletas de Liechtenstein, Grã-Bretanha e Austrália sofreram acidentes.

Em meio à polêmica, o presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, afirmou que fará tudo o que puder para evitar acidentes graves no futuro. Mas horas depois da morte de Kumaritashvili, a federação internacional do esporte chegou a dizer que a fatalidade se deveu a um "erro humano" e não por causa do traçado da pista de Whistler.

De qualquer modo, Rogge espera receber em abril os resultados das investigações que estão sendo conduzidas pelas autoridades forenses, a polícia canadense e a federação de luge. "Vamos revisá-los em colaboração com a federação e só então veremos as providências a serem tomadas", disse Rogge, que explicou que o COI e a federação examinarão a tragédia em três níveis: a pista, as regras e as estratégias usadas pelos atletas. Certo é que, para a Olimpíada de Inverno, nada será alterado.

