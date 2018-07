Pista de pouso clandestina é destruída na Amazônia

Um avião de reconhecimento R-99 localizou a pista clandestina e acompanhou a missão para garantir a segurança do local. Quatro caças A-29 Super Tucano partiram de São Gabriel da Cachoeira (AM), cada um equipado com duas bombas de 230 kg. Os computadores dos caças calculam automaticamente o ponto de impacto das bombas.

A missão faz parte do esforço da FAB na Operação Ágata, que tem por objetivo coibir atividades ilícitas na fronteira do Brasil com a Colômbia. A pista foi a terceira destruída em oito dias. A primeira foi na última quarta-feira e a segunda, no sábado. Todas estavam localizadas na região conhecida como Cabeça do Cachorro.