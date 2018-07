''Pista não é a ideal, mas não preocupa''

Os três meses de trabalho da organização da São Paulo Indy 300 não vão acabar com a ondulação do asfalto das ruas de São Paulo, mas isso não vai tirar a emoção ou causar grandes problemas para os pilotos nos treinos de sábado e na corrida de domingo. "Com certeza não será o piso ideal, mas os carros da Indy são mais altos, têm uma concepção mais antiga, possuem suspensões fortes, além de sofrerem uma pressão aerodinâmica menor do que os carros da Fórmula 1. Não será motivo para inviabilizar a prova ou prever acidentes", afirmou Chico Rosa, administrador do circuito de Interlagos em três períodos: 1975 a 1980, de 1989 a 1992 e de 2005 até hoje.

Chico Rosa sabe bem o que é ser questionado. O tradicional circuito de Interlagos sempre foi alvo de contundentes críticas por parte dos pilotos por causa de suas constantes ondulações. O problema só foi resolvido ano passado, após uma série de reformas intermináveis.

OTIMISMO

Com a experiência de quem acompanhou toda a carreira de campeões mundiais como Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet, Chico Rosa está otimista com o evento. "O fato de a corrida ser na rua foi uma jogada de marketing muito boa para a categoria, para a cidade e chamou a atenção de patrocinadores e do público para o evento. Até quem não gosta de automobilismo sabe que vai ter uma corrida no Anhembi."

Evidentemente, por ser uma corrida de automóveis, Chico Rosa não descarta a possibilidade de acontecerem acidentes, mas minimiza o perigo. "A Indy está acostumada com provas de rua, os dirigentes querem ganhar novos mercados e apostam muito nessa prova na América do Sul. Tenho certeza e torcerei muito para que tudo ocorra normalmente no fim de semana."

Chico Rosa explicou que existe uma recomendação da Fórmula 1 para que os circuitos por ela utilizados não sejam usados por outras categorias de monopostos. Em Indianápolis, nos Estados Unidos, a lendária pista já foi palco das duas categorias, mas na F-1 é usado apenas parte do traçado e com o sentido contrário.

Chico Rosa ainda não sabe se vai até o Anhembi domingo à tarde para assistir à prova. "Com certeza, estarei na TV acompanhando pela manhã a prova de Bahrein", afirmou, referindo-se à abertura da temporada 2010 da Fórmula 1.