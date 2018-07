Pista norte da Imigrantes é liberada após 31h

BRUNO RIBEIRO E CAIO DO VALLE, Agência Estado

Os trabalhos de limpeza da pista após o acidente foram concluídos ainda na tarde de sábado. Foram retirados 2,7 mil m³ de material da pista - equivalente à carga de 270 caminhões. Paralelamente, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas avaliou se a estrutura da pista, dos viadutos e do túnel atingido pelo deslizamento haviam sido comprometidas.

Quando esse trabalho terminou, também foi preciso que a concessionária de energia CPFL religasse a luz do túnel, segundo informou a Agência Reguladora dos Serviços Delegados de Transporte de São Paulo (Artesp). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.