Pista principal de Congonhas é reaberta Foi reaberta esta manhã a pista principal do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, depois de concluída a colocação de ranhuras, o chamado "grooving", que facilita o escoamento das águas em dias chuvosos. A obra começou em maio, foi interrompida por causa do acidente com o avião da TAM, no dia 17 de julho, e retomada dia 25. Desde então a pista principal só operava em dias sem chuva. A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) vai encaminhar hoje à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) o pedido para que a pista possa funcionar também em dias de chuva. As informações são da TV Globonews.