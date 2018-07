Pista principal do Aeroporto Santos Dumont é liberada A pista principal do Aeroporto Santos Dumont, no Rio, fechada desde as 6 horas desta quinta-feira, 24, em função de derramamento de óleo sobre a pista, foi liberada para pousos e decolagens às 14h32. De acordo com a administração do aeroporto, houve pela manhã 15 atrasos e 15 voos cancelados, entre chegadas e partidas. Como a decisão sobre cancelamentos cabe às companhias, porém, não é possível afirmar se foram provocados pela interrupção da pista.