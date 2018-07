Pista principal do Santos Dumont é reaberta para voos A pista principal do Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, voltou a operar às 19h17 desta quinta-feira. A pista estava fechada desde as 15h47 para a retirada de uma aeronave de pequeno porte da Ocean Air Táxi Aéreo que caiu no começo da manhã, na Baía de Guanabara. Duas horas antes, a pista auxiliar do aeroporto já havia sido reaberta para pousos e decolagens.