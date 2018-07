Pista sentido SP da Castelo ficará 4 dias interditada A pista sentido São Paulo da Rodovia Castelo Branco, uma das principais ligações da capital paulista com o interior do Estado, ficará quatro dias interditada durante a noite, a partir de segunda-feira, 17, para obras de um viaduto no quilômetro 80,1, em Sorocaba. De segunda a quinta-feira, 20, a interdição se dará no período das 23 às 3 horas. Já no dia 21, a interrupção no trânsito começa às 23 horas e se estende às 11 horas do dia 22.