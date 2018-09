Pista sul da Imigrantes é liberada para subida

Cerca de 50 veículos, segundo a Polícia Militar, foram envolvidos no acidente, que aconteceu na altura do km 41, na Represa do Alvarenga, em São Bernardo do Campo, sentido São Paulo.

De acordo com informação divulgada pelos bombeiros às 16h15, 29 pessoas ficaram feridas e uma morreu. Viaturas dos bombeiros, do Samu e da Ecovias trabalharam no resgate, que foi dificultado por causa da forte neblina. As vítimas estão sendo socorridas nos prontos socorros de Diadema, Mauá, Santo André, Cubatão e Santos.