Pista sul da Imigrantes está na Operação Subida

Já na Rodovia Régis Bittencourt, os motoristas encontram fila de um quilômetro na altura de Itapecerica da Serra, entre os km 287 e 286. A faixa 2 foi interditada para pintura e o fluxo de veículos segue apenas pela faixa 1. Na Serra do Cafezal, o trânsito prossegue sem dificuldades.

A rodovia dos Bandeirantes tem trânsito proibido para caminhões entre os km 48 ao 23, no sentido capital. Nos demais trechos do sistema Anhanguera/Bandeirantes, o trânsito flui com normalidade, segundo a concessionária CCR Autoban.

Não há registros de retenções, obras ou acidentes nas rodovias Fernão Dias e Presidente Dutra e também no Sistema Castello-Raposo. Os motoristas também seguem sem problemas nos dois sentidos do Sistema Ayrton Senna/Carvalho Pinto e nas alças de acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em Cumbica.