Pistoleiros matam oito em centro para viciados no México

Homens armados mataram oito pacientes em um centro de recuperação de viciados em drogas em Ciudad Juarez, no norte do México, junto à fronteira americana. Há notícia de que o grupo, encapuzado e usando coletes à prova de bala, invadiu o centro, selecionou vários homens, levou-os para fora do prédio e matou-os a tiros. Segundo a polícia, a chacina é parte de uma disputa entre cartéis rivais de narcotráfico que já matou pelo menos 40 pessoas nesta semana na cidade. Ciudad Juarez é um dos principais pontos de passagem de drogas do México para os Estados Unidos. Segundo correspondentes, várias das pessoas que buscam tratamento para abandonar o vício no México - alguns deles, adolescentes - têm ligação com gangues de traficantes. Cerca de 2 mil pessoas em todo o México, inclusive centenas de policiais, morreram neste ano em conseqüência da luta entre cartéis pelo controle do lucrativo tráfico de drogas para os Estados Unidos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.