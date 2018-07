Pistoleiros trocam tiros com polícia e são presos no PA Cinco homens foram presos em flagrante na sede da fazenda Divino Pai Eterno, em São Félix do Xingu (PA), informou hoje a Polícia Civil paraense. Quando os policiais chegaram à sede da fazenda, foram recebidos por disparos de arma de fogo. Houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido, acrescentou a polícia.