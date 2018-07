Pistorius enfrenta checagens aleatórias de fiança para drogas e álcool

Pistorius, que está sendo acusado de matar a tiros sua namorada a sangue frio na madrugada de 14 de fevereiro, chegou com um oficial de justiça na corte de magistrados de Pretória na segunda-feira, de acordo com as condições da fiança estabelecidas na semana passada, disse o serviço penitenciário.

Além de ter que comparecer duas vezes por semana, Pistorius teve que entregar seus dois passaportes, pagar uma fiança de 1 milhão de rands (113.000 dólares) em dinheiro e penhoras, e se abster de álcool até que seu caso seja retomado, em 4 de junho.

Ele está na casa luxuosa do seu tio Arnold no leste de Pretória, e oficiais penitenciários podem aparecer ali a qualquer hora do dia ou da noite para garantir que ele esteja cumprindo os termos da fiança.

"No mínimo serão quatro visitas, não anunciadas, em sua casa", disse o oficial dos serviços penitenciários James Smallberger.

