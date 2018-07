Pit bull ataca homem de 82 anos em Valinhos-SP Um cão da raça pit bull atacou hoje um homem de 82 anos na Vila Pagano, em Valinhos, interior de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, João de Palma foi ferido na rua, enquanto seguia para o trabalho. O cão só parou de morder Palma quando um motoqueiro que passava pelo local pegou um pedaço de madeira e bateu no animal. A vítima foi encaminhada ao Centro de Saúde da cidade, com ferimentos na cabeça e nos braços. Palma deve ser transferido para a Santa Casa de Misericórdia do município. O pit bull, cujo dono mora na mesma rua do incidente, foi levado para uma clínica veterinária junto com outro cachorro que ficava no mesmo quintal. Os dois cachorros devem permanecer na clínica em observação.