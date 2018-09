Pit bull é sacrificado após atacar criança em MG Um cão da raça pit bull foi sacrificado na manhã de hoje em Sabará, Minas Gerais, após atacar uma criança, que ficou ferida. O ataque aconteceu por volta das 8 horas, na rua Carvalho de Brito, no bairro Vila Eugênio Rosi. As primeiras informações da polícia militar apontam que o cachorro foi abandonado na noite de ontem e estava amarrado em um terreno baldio. Na manhã deste sábado o cão conseguiu se soltar e atacou a criança de 8 anos. Populares atacaram o cachorro a pauladas para que ele soltasse a vítima. Com a chegada dos policiais, o pit bull voltou a atacar e teve que ser sacrificado. A criança foi levada para o Hospital João XXIII e, após medicação, foi liberada, de acordo com a PM.