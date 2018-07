Pitanguy apresenta problemas respiratórios, diz hospital O cirurgião plástico Ivo Pitanguy, 82 anos, foi encaminhado no início desta tarde, de helicóptero, para o Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio, onde já está internado, na unidade coronariana. Ele passou mal hoje de manhã em sua casa de veraneio, em Angra dos Reis, litoral sul fluminense. Segundo informações do Pronto-Socorro de Angra, onde Pitanguy recebeu os primeiros cuidados, o cirurgião apresentava problemas respiratórios, decorrentes de um quadro de doença pulmonar obstrutivo crônica. Ainda não há informações mais precisas sobre o estado de saúde de Pitanguy. Ele passou mal em sua casa, na Ilha dos Porcos, e foi levado de lancha até o cais e, de lá, socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado a um Pronto-Socorro. Ele, então, embarcou em um helicóptero rumo ao Rio.