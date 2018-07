Pitanguy passa bem após cirurgia cardíaca O cirurgião plástico Ivo Pitanguy, de 82 anos, recupera-se bem da cirurgia a que foi submetido ontem no Hospital Samaritano, informa boletim médico divulgado na manhã de hoje. Ele respira normalmente, sem ajuda de aparelhos, e permanece internado na Unidade Coronariana. A cirurgia para colocação de pontes de safena e mamária, além de troca da válvula da aorta, durou sete horas e meia. Pitanguy foi internado com estenose aórtica (estreitamento da válvula da artéria, que provoca obstrução do fluxo sanguíneo) e obstrução das artérias coronárias. O médico sentiu-se mal no domingo em sua casa de veraneio, em Angra dos Reis, litoral sul do Rio de Janeiro, e foi transferido de helicóptero para a capital fluminense.