Pitanguy passa mal e é levado para Hospital no Rio O quadro de saúde do cirurgião plástico Ivo Pitanguy é classificado como "delicado" pelo cardiologista Honório Vargas, que o atendeu pela manhã, no Pronto-Socorro de Angra dos Reis, no Litoral Sul do Rio, onde ele passava o fim de semana. Segundo Vargas, Pitanguy chegou à unidade com sintomas da chamada doença pulmonar obstrutiva crônica, "muito própria das pessoas de idade". Ele tem 82 anos. "Nesses casos, a oxigenação do sangue fica comprometida. A situação é delicada, inspira cuidados. Ele respira por meios próprios, mas precisa de auxílio de oxigênio", contou o médico. Pitanguy passou mal em sua casa, na Ilha dos Porcos. Foi levado de lancha até o cais e de lá, socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado a um Pronto-Socorro. Ele então embarcou em um helicóptero rumo ao Rio. Na capital, o paciente será internado no Hospital Samaritano, na zona sul.