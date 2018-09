Pitanguy recebe alta e deixa hospital no Rio Após 19 dias de internação, o cirurgião plástico Ivo Pitanguy, de 82 anos, recebeu alta e deixou o Hospital Samaritano, no Rio, às 10h30 de hoje, segundo a assessoria de imprensa do hospital. De acordo com boletim médico, Pitanguy foi internado no último dia 26 com estenose aórtica (estreitamento da válvula da artéria, que provoca obstrução do fluxo sanguíneo) e obstrução das artérias coronárias. Dois dias depois da internação, Ivo Pitanguy foi submetido no hospital a uma cirurgia para colocação de pontes de safena e mamária, além de troca da válvula da aorta, e permaneceu no hospital em recuperação.