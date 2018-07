Pitanguy vai passar por cirurgia cardíaca amanhã no Rio O cirurgião plástico Ivo Pitanguy, de 82 anos, será operado amanhã para colocação de ponte de safena e instalação de válvula artificial na aorta. O médico sentiu-se mal ontem em sua casa de veraneio, em Angra dos Reis, litoral sul do Rio de Janeiro, e foi transferido de helicóptero para a capital fluminense. Ele está internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul da cidade. O cirurgião já havia recebido o diagnóstico de estenose aórtica, um estreitamento da válvula da artéria, que provoca a obstrução do fluxo sangüíneo no coração, e estava sob acompanhamento. Nos últimos tempos, Pitanguy contraiu infecção respiratória, que vinha sendo tratada com antibióticos. Essa infecção agravou o quadro cardíaco do cirurgião. Exames realizados hoje no Hospital Samaritano mostraram que além da estenose aórtica, as artérias coronárias estão obstruídas, por isso Pitanguy vai receber ponte de safena. "Ele costuma fazer exames com regularidade, mas essa obstrução só apareceu agora", afirmou o cardiologista Cláudio Buarque Benchimol. A filha de Pitanguy, Gisela, divulgou uma nota informando que o pai passou bem a noite de ontem para hoje e tem quadro clínico estável. Ainda segundo o texto, o cirurgião plástico "respira espontaneamente e aguarda com tranqüilidade a cirurgia programada". Em 2001, o mais importante cirurgião plástico do País fazia exames de rotina, quando os médicos descobriram um aneurisma abdominal. Pitanguy foi operado, com sucesso, no Hospital do Coração, em São Paulo.