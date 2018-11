Pitbull ataca e fere 10 crianças na Grande São Paulo Dez crianças ficaram feridas em uma escola estadual após serem atacadas por um cachorro da raça Pitbull na manhã desta quinta-feira, em Osasco, na Grande São Paulo. A cadela, com cerca de 1 ano, entrou na Escola Estadual Professor Claudinei Garcia, na Vila Airosa. O animal ficou irritado com as brincadeiras das crianças e as atacou.