Pitbull ataca menino e casal é preso em Tatuí

O garoto, no entanto, foi para a rua e decidiu ir atrás de uma pipa. Para apanhar o objeto preso numa árvore, ele pulou o muro da casa onde estavam quatro cães e foi atacado por dois dos animais. Os donos dos cães socorreram a criança e a levaram ao hospital.

De acordo com a delegada Sonia Maria de Camargo, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), a irmã mais velha e seu namorado agiram com negligência nos cuidados com a criança, expondo-a ao risco. Com isso, incorreram no crime de abandono de incapaz. O rapaz continuava preso na tarde desta segunda-feira na Cadeia de Capela do Alto. A jovem estava detida na delegacia e aguardava manifestação da Justiça.