Pizzaria é invadida e quatro são mortos em Cotia Uma chacina em uma pizzaria, na noite quinta-feira (14), em Cotia, Grande São Paulo, deixou quatro pessoas mortas. Dois homens invadiram o estabelecimento na Estrada dos Pereiras, no distrito de Caucaia do Alto, e dispararam tiros com uma espingarda calibre 12 contra o proprietário e três clientes. Duas vítimas faleceram no local e duas foram levadas ao pronto-socorro de Cotia, mas não resistiram. Os suspeitos foram presos.