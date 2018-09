Pizzaria é palco de mais 2 mortes na zona leste de SP Em um intervalo de apenas nove dias, quatro pessoas foram mortas em dois tiroteios ocorridos numa mesma pizzaria no Jardim Rodolfo Pirani, na região do Parque São Rafael, na zona leste de São Paulo. Localizada na esquina da Avenida Rodolfo Pirani com a Rua Cipriano do Brasil, a Fama Pizzaria Restaurante & Cia foi invadida no início da madrugada de hoje por homens armados, que atiraram contra o filho do proprietário (morto na primeira invasão) e outras duas pessoas. O rapaz e um dos dois baleados morreram no local. A terceira vítima continua hospitalizada.