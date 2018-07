Pizzarias de SP são campeãs de falta de higiene Estudo da Secretaria de Estado da Saúde constatou que as pizzarias lideram o ranking da falta de higiene entre os estabelecimentos que vendem comida industrializada em São Paulo. Segundo a secretaria, foram verificados problemas de manipulação de alimentos em 31% dos locais visitados por equipes de vigilância sanitária estadual e municipais. Ao todo foram inspecionados 467 estabelecimentos comerciais no Estado entre os anos de 2005 e 2006. As churrascarias ficaram com a segunda pior colocação no quesito higiene, com 19% de reprovação no item "manipulação e manipuladores", que avalia as condições de higiene e o estado de saúde dos funcionários, além das fases do pré-preparo e preparo dos alimentos, como seleção, higiene, congelamento, descongelamento e cozimento. Já entre as pastelarias avaliadas, 14% tiveram problemas relacionados à higiene, assim como 13% das padarias, 11% dos supermercados, 8% dos restaurantes e 6% das mercearias. Os estabelecimentos foram orientados para corrigirem o problema e, em casos mais graves, penalizados com medidas punitivas previstas pela legislação sanitária. Segundo a diretora do Centro de Vigilância Sanitária (CVS) da secretaria, Maria Cristina Megid, "os profissionais podem contaminar alimentos por estarem doentes, terem hábitos inadequados de higiene ou realizarem operações de manipulação que provoquem a contaminação dos produtos, expondo os consumidores ao risco de doenças, especialmente de diarréia".