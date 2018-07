Placa 8 tem até amanhã para pagar IPVA com desconto Termina nesta terça-feira (22) o prazo para o pagamento integral, com desconto de 3%, do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2013 para os veículos com final de placa 8, de acordo com a Secretaria da Fazenda de São Paulo. No mesmo dia também vence o prazo para o pagamento da primeira parcela para os proprietários que preferirem parcelar o tributo em três vezes. Nesta segunda-feira se encerra o prazo para pagamento com desconto de veículos de final de placa 7.