Planador da Aeronáutica cai durante treinamento O Comando da Aeronáutica informou que, hoje, por volta das 8h30, houve um acidente com o Planador de matrícula FAB 8074, do tipo TZ-23 Super Blanik, durante uma missão de treinamento realizada na área de instrução do Clube de Voo-a-Vela da Academia da Força Aérea (AFA), sediada na cidade de Pirassununga, interior de São Paulo. Segundo a Aeronáutica, o cadete aviador Felipe Vieira Cristino dos Santos faleceu no acidente e foi encontrado já sem sinais vitais pela equipe de resgate. O cadete aviador Gabriel Blanco Vázquez está desaparecido e as buscas continuam. O Comando da Aeronáutica já iniciou as investigações para apurar os fatores que contribuíram para o acidente.