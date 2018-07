Planalto confirma que novos ministros da Fazenda e do Planejamento serão anunciados na 5ª

Os novos ministros vão trabalhar no Palácio do Planalto por um período, segundo Traumann, fazendo uma transição com a atual equipe dessas pastas.

"Ao contrário do que estão dizendo, os ministros serão anunciados amanhã (quinta-feira), mas não tomarão posse imediatamente", disse Traumann a jornalistas no Palácio do Planalto.

O ministro não comentou o que fontes do governo têm dito à Reuters de que o futuro ministro da Fazenda será Joaquim Levy e que Nelson Barbosa vai assumir o Ministério do Planejamento.

Traumann não disse qual é a previsão para a posse dos novos ministros.

Na semana passada, havia grande expectativa de que a nova equipe econômica da presidente Dilma Rousseff fosse anunciada. Após horas de espera na sexta-feira, a Secretaria de Imprensa do Palácio informou que não haveria divulgação de nomes.

Fontes do governo disseram à Reuters que a presidente preferiu aguardar a votação do projeto de lei que amplia a possibilidade de abatimento da meta de superávit no Congresso para anunciar a nova equipe.

O Congresso deve analisar a proposta nesta quarta-feira.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)