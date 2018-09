Pela programação, Obama estará em Brasília no dia 19 e no Rio de Janeiro no dia 20.

Neste ano, a secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, veio ao Brasil para a posse da presidente Dilma Rousseff. Na semana passada, o secretário do Tesouro, Timothy Geithner, teve encontro com Dilma em Brasília.

(Reportagem de Leonardo Goy)