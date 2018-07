Planalto corta o ponto dos 350 mil servidores parados

Numa reunião ontem com representantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e dos sindicatos dos funcionários públicos, o ministro Gilberto Carvalho (Secretaria-Geral da Presidência) disse que o governo poderia recuar do corte do ponto se eles suspendessem a greve por 15 dias.

A reunião foi tensa, contou o secretário-geral do Sindicato dos Servidores Públicos Federais (Sindsep), Oton Neves.

"Ele (Gilberto Carvalho) fez uma proposta que a gente acha inaceitável: a gente dá uma trégua de 15 dias e o governo repõe os salários que foram descontados. É evidente que a gente vai discutir isso com as bases, mas acho difícil essa proposta ser aprovada, já que é exíguo o tempo que tem para fechar o Orçamento, que é dia 31 de agosto", disse Neves. "O governo não garante qual seria o reajuste nem para quem exatamente", continuou o secretário-geral.

Segundo o Estado apurou, o Planalto acredita que a greve é precipitada e se vê no direito de cortar os dias parados.

A presidente Dilma Rousseff já foi confrontada diretamente com a insatisfação de servidores, que lhe causaram constrangimentos em dois eventos públicos. / R.M.M.