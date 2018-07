Planalto monitora convocação de protesto contra Copa O Palácio do Planalto monitora, com auxílio da Polícia Federal e da Agência Brasileira de Inteligência (ABin), uma convocação pela internet que convida a população a protestar contra a Copa do Mundo logo após o jogo da final da Copa do Mundo entre Argentina e Alemanha neste domingo no Maracanã.