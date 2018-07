Planalto nega ter interferido na decisão

O Palácio do Planalto negou no fim da tarde de ontem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva

tenha recomendado ao governador interino do Distrito Federal, Paulo Octavio, a permanecer

no cargo. ''Ele não fez nenhum pedido especifico ao governador'', disse o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha,que convocou entrevista durante o 4o Congresso Nacional do PT, do qual participava.

Segundo ele, no encontro entre os dois, Lula deixou claro que o assunto e do Poder Judiciário. Ainda segundo a versão de Padilha, o presidente também informou ao governador que determinara ao ministro chefe da Corregedoria-Geral da União (CGU), Jorge Hage, a extensão de auditorias para todos os recursos repassados pelo governo ao Distrito Federal.

''O presidente deixou muito claro que não vai emitir nenhuma opinião sobre o tema GDF enquanto

a Justiça não tomar a sua decisão'', declarou.

Segundo os auxiliares, Lula só recebeu o governador depois de muita insistência. O presidente

não permitiu imagens da audiência para evitar o uso político do encontro. Logo depois, ao ler uma carta de Paulo Octavio ''agradecendo'' o apoio pessoal dele e do governo, Lula mandou distribuir nota informando que manterá uma postura ''estritamente'' institucional com o governador.