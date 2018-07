Planalto prepara pacote para evitar desastre, diz Cabral O Palácio do Planalto prepara um pacote de ações para evitar desastres naturais, segundo informou o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Cabral participou de reunião na tarde desta segunda-feira no Planalto com as ministras Gleisi Hoffmann (Casa Civil) e Miriam Belchior (Planejamento) para tratar do tema. "Saio muito satisfeito e entusiasmado pelo plano de prevenção de cheias, para encostas, que a presidente Dilma está na iminência de anunciar. Vejo que o governo federal está tomando a dianteira", disse Cabral a jornalistas, ao deixar o Palácio.