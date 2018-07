Planalto: Recursos do PAC serão ampliados em R$142,1 bi até 2010 Os recursos para o desenvolvimento dos projetos incluídos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal até 2010 serão ampliados em 142,1 bilhões de reais, informou a Casa Civil nesta quarta-feira. De acordo com documento entregue a jornalistas no Palácio do Planalto nesta manhã, a divisão destes recursos será feita da seguinte maneira: a área de infraestrutura social e urbana ficará com 84,2 bilhões de reais, seguida por projetos de logística, que receberão 37,1 bilhões de reais, e o setor energia, que terá 20,2 bilhões de reais. A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, fará nesta manhã um balanço sobre o PAC. (Reportagem de Fernando Exman)