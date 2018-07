Planejamento autoriza três novos concursos públicos A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, autorizou nesta quinta-feira, 05, a realização de três concursos públicos: 300 analistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 75 cargos do Ministério Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); e 40 professores do Magistério Superior e 15 técnicos administrativos do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES).