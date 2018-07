Planejamento nomeará analistas em política social A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, autorizou nesta terça-feira, 25, a nomeação de 888 candidatos aprovados para o cargo de Analista Técnico de Políticas Sociais da Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais.Os novos servidores irão trabalhar nos ministérios da Saúde, Trabalho e Emprego, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Desenvolvimento Agrário, das Cidades, da Justiça, da Previdência Social e da Educação, além das secretarias de Políticas para as Mulheres, Promoção da Igualdade Social e de Direitos Humanos. O Ministério da Saúde receberá o maior número de nomeados, 501 analistas. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome também ficará com boa parte dos servidores, 225 servidores ao todo.