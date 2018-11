Planeta é o mais parecido com a Terra, fora do Sistema Solar

Chamado de Kepler-22b, o astro se junta a uma lista de mais de 500 planetas que orbitam estrelas além do Sistema Solar. Ele é o menor e o melhor candidato a portar água líquida em sua superfície, um dos ingredientes principais para a vida humana.

"Estamos buscando por planetas habitáveis, com o tamanho da Terra", explicou a astrônoma Natalie Batalha, que descobriu o astro - cujo raio tem 2,4 vezes o da Terra - com o Telescópio Espacial Kepler, da agência espacial dos EUA (Nasa). A descoberta será descrita na revista The Astrophysical Journal. / REUTERS