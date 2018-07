Planeta entra hoje no saldo ambiental negativo, diz ONG A partir desta terça-feira, 20, a população mundial entrou no cheque especial com o planeta. Segundo uma pesquisa da Global Footprint Netwart, organização internacional não governamental, parceira da WWF, o mundo esgotou no dia de hoje o total de recursos naturais para todo o ano, entrando em déficit ecológico pelos próximos quatro meses.