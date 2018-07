Mais de 250 cientistas integrantes da Academia de Ciências dos Estados Unidos defenderam a teoria das mudanças climáticas e classificaram de "dogmáticos" aqueles que negam a existência desse problema "potencialmente catastrófico".

No artigo "As mudanças climáticas e a integridade da ciência", publicado ontem pela revista Science, 255 cientistas afirmam que "existem provas consistentes de que os seres humanos estão mudando o clima de uma forma que ameaça nossas sociedades".

A publicação também condenou os ataques políticos contra os estudiosos que alertaram para as consequências para a humanidade do aquecimento global.

Os pesquisadores dizem que muitos desses ataques têm sido impulsionados por "interesses específicos ou dogma e não pelo esforço honesto de oferecer uma teoria alternativa".

O artigo ressalta que o aumento na temperatura do planeta se deve à maior concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, que por sua vez são causados pelas atividades humanas.

O artigo termina dizendo que a humanidade tem duas opções: "Omitir os dados científicos e confiar na sorte ou atuar de modo rápido para reduzir a ameaça das mudanças climáticas."

No óleo, luta pela sobrevivência

Tartaruga-marinha tenta sobreviver em meio à mancha de óleo e dispersantes químicos no Golfo do México. Mais de 600 espécies de animais estão ameaçadas.

MANEJO SUSTENTÁVEL

Fundo florestal é regulamentado

Foi publicado no Diário Oficial da União de ontem o decreto que regulamenta o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal. O fundo terá como fonte principal de recursos os valores pagos à União pelas concessões florestais - espécie de aluguel das florestas públicas para manejo sustentável. O gestor será o Serviço Florestal Brasileiro e o orçamento inicial é de R$ 1 milhão, valor que aumentará com a ampliação das áreas concedidas. Até 2015, o fundo deve operar com R$ 15 milhões por ano. Os recursos financiarão, por exemplo, projetos de desenvolvimento tecnológico em manejo florestal, de controle de desmatamento e de educação ambiental. Um conselho opinará sobre a distribuição dos recursos.

COPENHAGUE

China e Índia impediram acordo

A revista alemã Der Spiegel obteve gravações feitas durante a Conferência do Clima das Nações Unidas, em Copenhague. Elas comprovam que China e Índia sabotaram um acordo entre os países para combater o aquecimento global. / AFRA BALAZINA e ANDREA VIALLI, com EFE

Faça a sua parte

Para manter a casa aquecida no inverno, deixe-a ventilar meia hora por dia. Será suficiente para renovar o ar sem perder o calor do Sol.