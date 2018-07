O aquecimento global está levando lagartos de todo o mundo à extinção, diz um estudo internacional publicado na revista Science. Pelo menos 5% das espécies existentes já estão comprometidas, afirma o brasileiro Carlos Frederico Duarte Rocha, um dos autores. Rocha é professor do Departamento de Ecologia do Instituto de Biologia da UERJ. "Os lagartos têm uma temperatura máxima que toleram voluntariamente", explica. "Se ela é ultrapassada e não há abrigo, o bicho entra em torpor e morre."

Com a ajuda de simuladores levados a campo na Península de Yucatán, no México, os pesquisadores determinaram quantas horas de exposição ao Sol os lagartos são capazes de tolerar.

Foi criado um modelo do risco de extinções que prevê para 2080 o fim de 20% das espécies de lagarto do planeta.

Esse desfecho ainda pode ser evitado se as emissões de CO2 diminuírem, mas a taxa de extinção projetada para 2050, de 6%, "é improvável de ser evitada", diz o texto da revista.

VAZAMENTO DE ÓLEO

Dona da plataforma quer limitar gasto

A Transocean, dona da plataforma Deepwater Horizon, que pegou fogo e afundou no Golfo do México, entrou na Justiça dos Estados Unidos para limitar o valor que ela pode pagar pelo acidente a até US$ 27 milhões. O valor diz respeito a indenizações referentes às mortes de 11 funcionários da plataforma, causadas por uma explosão, e não inclui os custos com a limpeza do óleo, que está a cargo da petrolífera BP. A Transocean entrou com um pedido na Corte Distrital dos EUA em Houston, com base numa lei de 150 anos que permitiu aos proprietários do Titanic limitar seus custos com o naufrágio do navio, em 1912. Mais de cem processos já foram apresentados nos EUA contra a Transocean.

RECONHECIMENTO

Climatologistas são premiados no exterior

Os pesquisadores Carlos Nobre e José Marengo, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), ambos da área de climatologia, foram reconhecidos com prêmios internacionais. Marengo ganhou o Internacional Journal of Climatology Prize pela relevância do conjunto dos trabalhos publicados nos últimos cinco anos. Carlos Nobre, chefe do Centro de Ciência do Sistema Terrestre do Inpe, foi premiado com a Medalha Alexander von Humboldt, concedida pela União Europeia de Geociências, em razão de suas pesquisas sobre a Amazônia e o papel da floresta na regulação do sistema climático da Terra.

CONSUMO

Uso de plástico PET cresce 7,4% em 2009

O consumo de plástico PET no Brasil cresceu 7,4% no Brasil em 2009, em comparação com o ano anterior. No total, foram consumidas 522 mil toneladas da resina. O índice de reciclagem do material está atualmente em torno de 55% do que é produzido. / AFRA BALAZINA, ANDREA VIALLI e CARLOS ORSI, com AGÊNCIAS

Faça a sua parte

Encaminhe as pilhas usadas para postos de coleta específicos. Evite guardá-las em casa, pois com o tempo os elementos químicos vazam.