A zona sul da capital recebe hoje o terceiro maior viveiro de plantas de São Paulo.

Viabilizado por uma parceria entre a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras e a Dersa, o espaço, no bairro do Grajaú, tem 11 mil metros quadrados e servirá para o cultivo de mudas que serão plantadas para reflorestamento e ampliação da vegetação nativa dos quatro parques que ficarão ao longo das margens do Rodoanel. A área do viveiro fica próxima à Represa do Guarapiranga e abrigará uma sede administrativa e um depósito de materiais orgânicos para a confecção de adubos.

MOBILIZAÇÃO

"Eldorado" e Butantã realizam eventos

A Rádio Eldorado e o Instituto Butantã realizam de hoje a domingo a quarta edição da Semana do Meio Ambiente, com palestras sobre biodiversidade, sessões de cinema e oficinas de reciclagem. A Rádio Eldorado terá programação especial, com transmissão das atividades. Além de estimular a conscientização ambiental, o evento tem o objetivo de chamar a atenção para o instituto, que foi vítima de um incêndio em maio.

REUNIÃO DO CLIMA

Vegetarianos oferecem sanduíches em Bonn

Na frente do hotel em Bonn, Alemanha, onde ocorre até hoje uma reunião climática entre 194 países, ativistas vegetarianos usaram ontem chapéus de cabeças de galinha e distribuíram panfletos na tentativa de convencer as pessoas a deixarem de consumir produtos de origem animal. Os ativistas também apelaram para o estômago, entregando sanduíches vegetarianos para quem passava pelo local. Um relatório divulgado recentemente pelas Nações Unidas sugere que os consumidores podem contribuir na luta contra o aquecimento global, adotando, por exemplo, uma dieta com menos carne. / AFRA BALAZINA, ENVIADA ESPECIAL A BONN, e ANDREA VIALLI

Jogos poluentes

2,8 milhões

de toneladas de gases-estufa é o total de emissões que os jogos da Copa do Mundo 2010 devem lançar na atmosfera.