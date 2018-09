Os voos de uma águia-cinzenta começaram a ser monitorados no País via satélite. Uma ave fêmea, com 3 anos de idade, 3,5 quilos e envergadura de 1,8 metro foi capturada na zona rural de Patrocínio (MG) neste mês.

Ela teve um transmissor via satélite adaptado ao corpo em forma de mochila. Também foram coletadas amostras de sangue para estudos de DNA, e ela recebeu anilha (anel de aço inox) do Centro de Pesquisa para a Conservação de Aves Silvestres, órgão do Ibama. Segundo Robson Silva e Silva, biólogo responsável pelo projeto, procedimento semelhante já foi realizado na Argentina. "Os hábitos da águia-cinzenta ainda são pouco conhecidos pelos cientistas", afirma.

A espécie (Harpyhaliaetus coronatus) está classificada como em perigo de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). A ação integra o projeto Águia-cinzenta, da empresa Fosfertil.

FLORESTAS TROPICAIS

Espécies raras são sensíveis a vizinhos

Para entender por que algumas espécies são raras nas florestas tropicais enquanto outras são comuns, um estudo do Instituto de Pesquisa Tropical Smithsonian analisou informações sobre a sobrevivência de mais de 30 mil mudas de 180 espécies de árvores tropicais. Conclusão: as mudas de espécies raras são muito mais sensíveis à presença de vizinhos de suas próprias espécies que as mudas de espécies comuns. "Isso nos diz não somente onde procurar os mecanismos que explicam por que algumas espécies são raras, mas também fornece pistas sobre como conservar espécies raras que são mais vulneráveis à extinção", diz Liza Comit, principal autora do trabalho.

PETRÓLEO

Praias recebem manifestantes

Centenas de pessoas, inclusive o governador da Flórida, Charlie Crist, estiveram no sábado em praias americanas para protestar contra a exploração de petróleo em alto-mar (foto). Em razão do vazamento de petróleo no Golfo do México foram marcados protestos em 34 países - 820 eventos somente nos EUA. As pessoas foram chamadas para a manifestação principalmente pelo Facebook.

POLUIÇÃO

Londres tem qualidade do ar ruim

Londres é uma das cidades mais poluídas da Europa. Segundo o The Guardian, neste ano foram 36 dias com qualidade do ar ruim pela alta concentração de material particulado inalável - mistura de poeira e fumaça. A União Europeia não permite mais que 35 dias com ar ruim. A Grã-Bretanha poderá enfrentar processos e multas. / AFRA BALAZINA, com AGÊNCIAS