A população mundial cresceu 2,2 vezes nos últimos 50 anos, mas a expansão do consumo no mesmo período foi 6 vezes maior. Essa é uma das conclusões do relatório Estado do Mundo 2010, publicado pela ONG americana Worldwatch Institute (WWI) e cuja versão em português foi lançada ontem, em São Paulo.

Realizado há 28 anos, o estudo é considerado uma bíblia dos ambientalistas, pois compila dados sobre a situação dos recursos naturais no mundo. Também traz informações sobre o perfil do consumo no planeta e as desigualdades sociais.

Segundo o estudo, 16% da população mais rica do mundo é responsável por cerca de 78% do total do consumo mundial. "A inclusão das classes menos favorecidas na sociedade de consumo é um fato, mas não explica o crescimento desmesurado do consumo", avalia Hélio Mattar, presidente do Instituto Akatu, organização que incentiva o consumo consciente.

"Independência do petróleo"

Manifestantes protestaram ontem no Passeio Nacional, em Washington, contra os mais de 2 meses do vazamento de petróleo no Golfo do México. Às vésperas do dia 4 de Julho, quando é comemorado o Dia da Independência dos Estados Unidos, milhares de bandeiras americanas hasteadas formaram a frase "independência do petróleo".

CRIME AMBIENTAL

PF apreende 10 mil animais em operação

A Polícia Federal (PF) prendeu ontem 30 pessoas acusadas de tráfico internacional de animais silvestres durante uma operação realizada no Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Mais de 10 mil animais foram apreendidos durante a operação, batizada de São Francisco.

Entre os presos estão servidores públicos com cargos em postos de fiscalização na área investigada. A quadrilha traficava aves da fauna brasileira e comercializava animais de outros países que entravam ilegalmente no País. Os animais encontrados vivos em cativeiro foram apreendidos pelo Ibama e encaminhados para um centro de triagem de animais. Foram expedidos 32 mandados de prisão.

CLIMA

Aquecimento global ameaça Mantiqueira

Parte da Serra da Mantiqueira, localizada na divisa de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, está vulnerável aos efeitos do aquecimento global. É o que aponta estudo do Instituto de Biologia (IB) da Unicamp. Segundo o autor, Leonardo Meireles, o aumento da temperatura está levando à extinção espécies da flora ainda pouco conhecidas. /ANDREA VIALLI, com AFP

Faça a sua parte

Ao comprar madeira, veja se a madeireira possui documentos como o Cadastro Técnico Federal e o Documento de Origem Florestal.