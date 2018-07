O número de incêndios ocorridos no primeiro semestre de 2010 cresceu 153,6% em Mato Grosso, com relação ao mesmo período do ano passado. Foram 4.677 focos contra 1.844 registrados em 2009. Os dados são do Instituto Centro de Vida (ICV), a partir de informações dos sensores Aqua e Terra do satélite Modis.

Quinze municípios contabilizaram mais de cem focos de calor no primeiro semestre deste ano e Tangará da Serra foi o líder, com 565 focos. Esses municípios estão localizados principalmente em áreas de cerrado ou florestas estacionais (vegetação do bioma Mata Atlântica). Para o ICV, entre os fatores que podem ter causado o aumento do número de incêndios está a antecipação de queimadas para fins agropecuários (como limpeza de pastagens) antes do período de proibição - que em geral vai de 15 de julho até 15 de setembro -, além de fatores climáticos - ventos e temperaturas mais elevadas que a média.

DESMATAMENTO

Ibama dá multas em municípios do Pará

Fiscais do Ibama aplicaram cerca de R$ 25 milhões em multas e embargaram seis áreas de floresta amazônica recém-destruídas no Pará, nos municípios de Tucuruí, Pacajá, Goianésia do Pará e Jacundá. A ação faz parte da operação Mundo das Águas, que desde o mês passado promove vistorias em áreas suspeitas de desmatamento reveladas pelo sistema Deter (Sistema de Detecção de Desmatamentos em Tempo Real), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). As imagens de satélite mostraram focos de desflorestamento no sudeste do Estado, por isso as ações foram concentradas na região. Foram apreendidos um trator, sete caminhões e oito motosserras.

OCEANOS

Relatório mostra situação preocupante

Um relatório preocupante adverte que os oceanos enfrentam uma "transformação ecológica fundamental e irreversível" não vista em milhões de anos, com os gases de efeito estufa e as mudanças climáticas afetando a temperatura, a acidez, os níveis de oxigênio, a cadeia alimentar e correntes do mar.

O material está na revista Science e reúne dezenas de estudos que, coletivamente, pintam um quadro sombrio da deterioração da saúde do oceano.

PERU

Governo expulsa ecologista inglês

O Peru deu um prazo de sete dias para um ecologista e religioso inglês deixar o país. Paul Mc Auley tem 65 anos, vive no Peru há 10 e preside uma ONG em Iquitos. Ele é acusado de manter atividades políticas. "A única coisa que fiz foi participar de marchas pacíficas para defender os direitos dos indígenas e recursos naturais", disse. / AFRA BALAZINA, com AGÊNCIAS