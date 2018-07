Hélio Mattar, Presidente do Instituto Akatu para o Consumo Consciente

1. Hoje o consumidor se depara com o problema de ter um eletrodoméstico quebrado e não ser viável consertar. Por que esses bens "duráveis" duram tão pouco?

Hoje os eletrodomésticos não são feitos para durar 20 ou 30 anos, como era na época de nossos pais. A grande questão conceitual é que a indústria afere sua receita e lucratividade da venda de novos produtos e vê na assistência técnica um custo, um problema a ser resolvido. A assistência técnica fica à margem do negócio.

2.Existe então uma obsolescência programada desses produtos?

Sim. À medida que a população começou a ter acesso a bens de consumo duráveis, eles se tornaram mais obsolescentes. Quanto maior a penetração desses bens nas famílias, mais rápida é a obsolescência. É assim que indústria mantém as vendas em crescimento.

3. Essa tendência deve se manter no longo prazo?

A indústria terá de abraçar a vertente da durabilidade em vez dos produtos descartáveis. Isso ocorrerá em função da insustentabilidade desse modelo. Os preços das matérias-primas tenderão a subir em razão da escassez de recursos naturais. Vamos migrar de uma economia baseada em descartáveis para uma economia de serviços. É inevitável.

Energia que virá do mar

A maior turbina movida a marés do mundo será testada na Escócia. O aparato, chamado de AK-1000 e desenvolvido pela empresa Atlantis Resources, deverá prover energia para mil residências.

UCRÂNIA

Incêndios não devem afetar Chernobyl

As autoridades da Ucrânia negaram a informação de que os incêndios florestais que atingem o país estão pondo em risco a segurança das instalações da usina nuclear de Chernobyl. A usina foi responsável pelo maior desastre radioativo da história, em 1986. "Não foi detectado nenhum foco de incêndio na região de Chernobyl", afirmou Orest Tirkevich, chefe do Ministério de Situações de Emergência da Ucrânia. ONGs como o Greenpeace haviam alertado sobre o risco do fogo atingir as instalações da planta nuclear e causar contaminação radioativa. /ANDREA VIALLI, com EFE