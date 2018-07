Cientistas confirmaram a existência de altas concentrações de plástico flutuando no oeste do Oceano Atlântico, comparáveis à grande mancha de plástico identificada no Pacífico.

Trata-se da primeira estimativa, com rigor científico, sobre as concentrações de plástico nos oceanos. O estudo foi publicado na revista científica Science.

De acordo com a autora do estudo, Kara Lavender Law, equipes da Associação de Estudos do Mar (SEA), do Instituto Oceanográfico Woods Hole (Whoi) e da Universidade do Havaí analisaram milhares de fragmentos de plástico, recolhidos manualmente por estudantes em mais de 6,1 mil pontos, entre 1986 e 2008.

Segundo Kara, a cada ano são recolhidos mais de 64 mil pedaços de plástico, encontrados à deriva nos oceanos.

FLORESTAS

CNBB condena mudança no Código Florestal

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) condena eventuais alterações no atual Código Florestal Brasileiro. A proposta de mudança está na Câmara, à espera de votação. Em nota, a CNBB desaprova pontos do projeto de lei, como a anistia a produtores rurais que cometeram crime ambiental até julho de 2008 e a desobrigação da manutenção de reserva legal para propriedades de até 4 módulos fiscais. "A Igreja vê com preocupação essas mudanças propostas. Queremos que pelo menos se faça uma discussão mais ampla", defendeu o presidente da CNBB, dom Geraldo Lyrio Rocha. A conferência também ressalta que as alterações propostas, se aprovadas, "estão em desacordo" com o compromisso de redução de gás carbônico, assumido pelo governo brasileiro em Copenhague, em dezembro de 2009. / ANDREA VIALLI, com EFEF