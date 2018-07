Antonio Carlos Bigonha, Presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR)

1. A campanha Carne Legal, do Ministério Público Federal, foi alvo de ação na Justiça por parte da senadora Kátia Abreu (DEM-TO), presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA). Qual é a situação hoje?

O objetivo da campanha Carne Legal é dar ferramentas para que o consumidor brasileiro obtenha informações a respeito da origem da carne que consome. É direito do cidadão saber se há desmatamento ou trabalho escravo nessa cadeia produtiva. Felizmente, a Advocacia-Geral da União (AGU) defendeu a legalidade da campanha e a juíza que cuida do caso indeferiu a liminar que propunha a retirada da campanha do ar. Ela continua no carnelegal.mpf.gov.br.

2. Um dos argumentos da senadora é de que seria impossível rastrear toda a carne produzida na Amazônia. O sr. Concorda?

De forma alguma, até porque há crescimento no número de produtores que querem estar na lei, que não desmatam a Amazônia. Um dos princípios da campanha é justamente reconhecer o esforço deles. O Ministério Público não quer causar embaraço aos pecuaristas nem dizer às pessoas para deixarem de comer carne. O setor precisa agregar qualidade socioambiental à produção.

QUALIDADE DO AR

Queima de cana fica proibida em mais regiões

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) proibiu a queima da palha da cana-de-açúcar em qualquer hora do dia, nos municípios das regiões de São José do Rio Preto, Barretos, Jales e José Bonifácio, por causa da baixa umidade relativa do ar. A Cetesb também manteve a proibição em 15 municípios da região de Votuporanga. Todos registraram umidade abaixo de 20%. A queima da palha de cana em todo o Estado de São Paulo já é proibida, até 30 de novembro, entre 6 horas e 20 horas, mas quando a umidade cai abaixo dos 20% ela é suspensa durante todo o dia, de acordo com medições feitas em cada região. /ANDREA VIALLI e GUSTAVO PORTO, com EFE

Impacto no golfo sob estudo

Quatro meses após o vazamento de óleo no Golfo do México, cientistas iniciam estudo dos impactos sobre a vida marinha na região, no navio Arctic Sunrise. Eles querem avaliar os danos a corais e peixes.